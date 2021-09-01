На Ямале открылись первые центры цифрового образования по подготовке IT-специалистов

Фото: Правительство ЯНАО

С началом нового учебного года на Ямале открылись первые центры цифрового образования IT-куб. Один из них находится в Обдорской гимназии Салехарда, а второй - в школе №17 Нового Уренгоя.

IT-куб - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT, начиная с семи лет. В центрах создана атмосфера технического творчества, где дети не просто изучают информационные технологии, а создают проекты - готовые сайты, мобильные приложения и программы сетевой безопасности.

Обучение будет вестись по дополнительным программам в шести направлениях: программирование на языке Python, мобильные разработки, программирование роботов, программирование на языке Java, системное администрирование и разработка VR/AR-приложений.

- Сегодня в нашем центре вели урок преподаватели из университетов. То есть мы видим, как специалисты из высшей школы приходят к нашим ребятам и делятся более серьезными, глубокими знаниями. Это означает лучшую подготовку для наших школьников. Мы в этом проекте будем участвовать и дальше, создавая новые возможности для освоения программирования по всему Ямалу, - сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

До 2024 года в округе планируется открыть еще пять центров - в Ноябрьске, Надыме, Лабытнанги, Губкинском и Муравленко.