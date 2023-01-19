Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе открылся зимник Яр-Сале - Сюнай-Сале. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Автозимник Яр-Сале - Сюнай-Сале принят в эксплуатацию. Движение открыто с 19 января для полноприводных автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

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