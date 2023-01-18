Глава Шурышкарского района пообещал навести порядок на зимнике после жалоб в соцсетях

Фото: Олег Попов, соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов пообещал улучшить качество зимней трассы Шурышкары - Питляр. О неподобающем состоянии автодороги жители начали жаловаться в соцетях.

- Не могу не признать, проблема была. Совместно с участием директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства и руководства АО «Ямалавтодор» провели рабочее совещание, на котором обсудили вопрос организации качественного обслуживания зимника на всей его протяженности, - сказал управленец.

Также он отметил, что начало года выдалось для дорожников очень трудным. Из-за сильных морозов, снегопада и ветра поддерживать порядок на зимнике было непросто. Но, по его же словам, это не может быть оправданием.

- Качество зимника должно быть удовлетворительным всегда, - подчеркнул Олег Попов

Также на совещании обсудили возможность того, чтобы представители муниципалитета входили в состав комиссии по приемке зимника. Это бы поспособствовало более полной оценке состояния дороги.