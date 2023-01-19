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НовостиПроисшествия19 января 2023 3:12

В Тарко-Сале иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Его доставили в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 18 января у дома №30 по улице Ленина в Тарко-Сале.

- Около 17:30 водитель автомобиля «Toyota» наехал на пешехода, который вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 224 ДТП, в которых пострадали пять человек.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на подъезде к Ноябрьску иномарка врезалась в автобус. Водитель «Nissan» не справился с управлением и врезался в остановившийся перед ним транспорт.