Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 8:55

В Губкинском юная спортсменка сорвалась со скалодрома и попала в больницу с множеством травм

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Губкинском произошло серьезное ЧП с участием ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, девочка упала со скалодрома и получила серьезные травмы.

- Установлено, что 17 января девочка 2011 года рождения пришла на тренировку в спортшколу «Арктика». Во время тренировочного занятия спортсменка начала подниматься по стене скалодрома без страховочного троса и, не удержавшись, упала с высоты на пол. С множественными телесными повреждениями девочку доставили в больницу, сейчас ей оказывается медицинская помощь, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе расследования ими будет дана оценка качества услуг, оказываемых в спортшколе.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления, генерал-майора юстиции А.Н. Егорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Муравленко на занятиях по скалолазанию юный спортсмен с высоты упал на 8-летнюю девочку. Случившимся уже заинтересовались следователи (подробнее)