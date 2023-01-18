В Губкинском юная спортсменка сорвалась со скалодрома и попала в больницу с множеством травм

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В Губкинском произошло серьезное ЧП с участием ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, девочка упала со скалодрома и получила серьезные травмы.

- Установлено, что 17 января девочка 2011 года рождения пришла на тренировку в спортшколу «Арктика». Во время тренировочного занятия спортсменка начала подниматься по стене скалодрома без страховочного троса и, не удержавшись, упала с высоты на пол. С множественными телесными повреждениями девочку доставили в больницу, сейчас ей оказывается медицинская помощь, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе расследования ими будет дана оценка качества услуг, оказываемых в спортшколе.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления, генерал-майора юстиции А.Н. Егорова.

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