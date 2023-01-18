В Ноябрьске рецидивист вынес из квартиры приятеля, к которому пришел в гости, дорогущие золотые украшения

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Полицейские Ноябрьска задержали мужчину, обвиняемого в краже золотых изделий. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением к ним обратился местный житель. Он рассказал, что украшения пропали после того, как у него в гостях побывал знакомый.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении данного преступления - ранее судимого местного жителя 1989 года рождения. Воспользовавшись моментом, он положил в карман золотую цепочку с крестиком стоимостью 125 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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