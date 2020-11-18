«Сорвал и убежал»: вор-рецидивист украл у жителя Салехарда золотую цепочку Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился 39-летний мужчину. Он просил наказать своего знакомого, укравшего золотую цепочку с крестиком.

Было установлено, что в начале ноября потерпевший распивал алкоголь в компании своего товарища. После завершения застолья он вызвал для друга такси и пошел его провожать. Когда мужчины вышли на лестничную площадку, злоумышленник намеренно сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и скрылся в неизвестном направлении.

Преступником оказался ранее судимый 38-летний житель Челябинской области, который, в настоящее время, является подсудимым по уголовному делу за точно такое же деяние. Что касается украденного ювелирного изделия, то его продали в ломбард.

На данный момент мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 161 «Грабеж».