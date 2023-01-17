В Салехарде пройдет вечер памяти жертв Холокоста

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

Студенты Салехарда примут участие в мероприятии, приуроченном ко Всероссийской ежегодной акции «Неделя памяти жертв Холокоста». Организовали программу, которая пройдет 18 января, работники МВК имени И.С. Шемановского.

- О страшных последствиях политики нацистской Германии, одной из целей которой в годы Второй мировой войны стало массовое преследование и уничтожение отдельных народов, студентам расскажут сотрудники отдела новой и новейшей истории музея, - прокомментировали в МВК.

Они подготовили для участников «Вечера памяти» познавательную лекцию и документальный фильм. Слушателям напомнят об истории еврейских погромов и трагедии Бабьего Яра, о создании гетто на территории оккупированных фашистской Германией городов и ужасающих реалиях концентрационных лагерей, в которых за годы Второй мировой войны погибли миллионы человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде годовщину победы в Сталинградской битве отметят грандиозным концертом. Он пройдет 1 февраля (подробнее)