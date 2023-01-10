В Салехарде годовщину победы в Сталинградской битве отметят грандиозным концертом

Фото: КДЦ Салехарда

В Салехарде 80-летнюю годовщину победы в Сталинградской битве отметят грандиозным концертом. Об этом сообщили в городском культурно-деловом центре, на сцене которого и пройдет мероприятие.

«1 февраля в 12:30 на сцене культурно-делового центра пройдет литературно-музыкальная программа «Сталинградская битва», посвященная 80-й годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В программе примут участие артисты и коллективы культурно-делового центра, а также окружного центра национальных культур. Это Игнат Марочек, Юлианна Веселова, Глеб Лейцин, Ксения Дронова, Надежда Сэротэтто, Валентин Вальгамов, губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал», ансамбль танца народов Северного Кавказа «Сияние Гор» и камерный ансамбль «Ямал Классик».

Билеты на мероприятие уже есть в продаже. Также их можно приобрести по Пушкинской карте.