Ноябрьск примет конкурс педагогического мастерства, на котором выберут лучших учителя и воспитателя Ямала

Фото: Алексей Романов, соцсети

Ноябрьск примет окружной конкурс педагогического мастерства, на котором выберут лучших учителя и воспитателя Ямала 2023 года. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- С 16 по 20 января наш город станет площадкой окружного конкурса педагогического мастерства в номинациях «Учитель года Ямала - 2023» и «Воспитатель года Ямала - 2023», - сказал мэр.

От Ноябрьска за звание лучшего педагога поборется учитель русского языка школы №6 Наталья Путинцева, а за звание воспитателя - инструктор по физической культуре детского сада «Лучик» Леонид Кузнецов.

Наталья Михайловна - опытный педагог, она подготовила 11 высокобалльников, а также 63 победителя и призера олимпиад и конкурсов различного уровней, в том числе Всероссийской олимпиады школьников.

Леонид Сергеевич приехал в город недавно, но уже успел проявить себя. Его воспитанники успешно выступили в городском конкурсе «Большая перемена 6+. Новые возможности дошкольника», а еще он удостоен золотой медали победителя Международного конкурса «Новатор».

- 2023 год объявлен президентом страны Годом педагога и наставника, а на Ямале стартовал Год Знаний, это отличная возможность для работников сферы образования раскрыть свой потенциал, - отметил Алексей Романов.