В Лабытнанги невнимательный водитель иномарки сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось вчера, 16 января, в районе дома №64 по улице Обская в Лабытнанги.

- Около 07:45 водитель автомобиля «Chevrolet» не пропустил пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Кроме того, минувшим днем в Салехарде школьница попала под колеса автобуса. Девочка, перебегая дорогу, даже не посмотрела по сторонам - настолько сильно она была увлечена телефоном. Спустя несколько секунд после удара, подросток понялась и пошла по своим делам, а перепуганный водитель бросился за ней, чтобы узнать о ее самочувствии.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 20 ДТП, а с начала года - 180, в которых два человека получили травмы.