Дмитрий Артюхов: за пять лет на Ямале ликвидируем один миллион квадратных метров аварийного жилья

За пять лет в Ямало-Ненецком автономном округе из непригодного для проживания жилья расселят 38,5 тысяч семей. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании Совета глав муниципальных образований.

По данным профильного ведомства, в округе на 10 сентября 2019 года признано аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья. До 2025 года в рамках двух адресных программ автономного округа будет ликвидировано 569 тысяч квадратных метров жилья. Дмитрий Артюхов потребовал от собравшихся глав муниципалитетов и ведомств беспрецедентной планки по переселению из аварийного жилья – сразу в четыре раза.

- Мы планку повышаем в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идёт о десятках миллиардов рублей, - заявил собравшимся Дмитрий Артюхов.

Ямал будет переселять из аварийного жилья даже признанные после 1 января 2017 года дома по специальной региональной программе, которая была принята в округе в августе текущего года.

Дмитрий Артюхов через соцсети обратился к ямальцам. Посты он разместил в инстаграм и во ВКонтакте на личных страницах.

- Принял очень важное для Ямала решение: будет расселён один миллион квадратных метров аварийного жилья. Выйти на эту символическую цифру мы должны в ближайшие 5 лет. 70 тысяч жителей ямальских городов и посёлков переедут в новые дома. Как минимум, каждый восьмой ямалец получит ключи от новой квартиры. Это беспрецедентный вызов для наших строителей, столько жилья мы не возводили ещё никогда. Справиться с этой задачей - наш ключевой приоритет, работать на максимум будем всей большой командой Ямала, - написал губернатор.

Жители Ямала приняли новость с радостью. Многие стали оставили комментарии под его постами - Конечно наш губернатор молодец. Но, надо понять, что он не золотая рыбка, невозможно всё решить сразу, что было в запущении не просто годами, а десятилетиями! Все видят, сколько за этот совсем маленький срок его работы в округе делается, - пишет Оксана.

- Молодой губернатор - работяга. То, что нужно любому региону. Молодец, - высказывает одобрение Иван.

При этом Дмитрий Артюхов попросил глав уделять внимание общению с жителями и разъяснить им все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество".

Отдельной темой губернатора стали дольщики. По последним данным Госстройнадзор ЯНАО выявил 41 потенциально проблемный объект строительства, где задействованы деньги людей. Тут Дмитрий Артюхов потребовал тщательной работы при строительстве жилья. Он заявил, что чиновники, которые не смогут справиться с поставленными задачами простятся со своими рабочими местами.

- Обсудили сегодня с главами, что «обманутых дольщиков» на Ямале ни при каких обстоятельствах быть не должно. Муниципалитет обязан вести контроль за строительством на

своей территории. Те, кто не справляется с поставленными задачами, будут искать себе новую работу. В администрации одного из наших районов кадровое решение должно быть принято в самое ближайшее время, - заявил Дмитрий Артюхов на своих страницах в соцсетях.