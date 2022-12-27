В Губкинском водитель «Нивы» сбил 13-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный свет

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В Губкинском водитель «Нивы» сбил 13-летнюю девочку. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня, 27 декабря, на перекрестке ул. Мира - ул. Строителей (возле ТЦ Меркурий).

- Около 11:50 водитель «Нивы» наехал на 13-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге на место происшествия экстренно приехала скорая помощь и отвезла ребенка в городскую больницу.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают водителей быть внимательнее вблизи пешеходных переходов, а родителей - провести беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Тарко-Сале 8-летнему мальчику, угодившему под колеса ассенизаторской машины, ампутировали ногу.