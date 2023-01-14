Глава Приуральского района наградил трех жителей деревни Лаборовая за спасение человека

Фото: Иван Сакал, соцсети

Глава Приуральского района Иван Сакал наградил трех жителей деревни Лаборовая за спасение человека. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Вручил благодарности окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности трем приуральцам: заведующей ФАПа Людмиле Федоровне Кутинбетовой, проводнику Михаилу Неркаги и водителю Гаврилу Тайбери. Этой зимой наши земляки, невзирая на непогоду, выехали на помощь мужчине, получившему перелом ноги в тундре, и тем самым спасли ему жизнь», - написал управленец.

Кроме того, в ходе визита Иван Сакал обсудил с основательницей местной начальной школы Анной Неркаги обновление учреждения, побывал на дизельной электростанции и оценил ее мощность, а также заехал проведать старожилов-тундровиков.

«Семью Домны Лаптандер опекаем с момента серьезного пожара. У супругов сгорел чум. В короткие сроки доставили зимние нюки и печь. Организовали подвоз дров. Лично убедился, что зима у старшего поколения пройдет в тепле и комфорте», - отметил глава райна.