Дмитрий Артюхов наградил Анну Неркаги знаком «За заслуги перед Ямалом»

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил этностойбище «Земля надежды», где поздравил с юбилеем его основательницу, писательницу и создательницу модели кочевого образования Анну Неркаги. Женщина недавно отпраздновала юбилей - 15 февраля ей исполнилось 70 лет. Кроме того, глава региона наградил северянку знаком «За заслуги перед Ямалом».

-Вы сделали огромный вклад в поддержание многовековой культуры народов Севера. Благодаря вам десятки детей кочевников, в том числе тех, кто остался без родителей, получили образование и сохранили в себе ненецкую культуру и традиции. Спасибо за вашу работу и создание «Земли надежды», которую мы все ценим и любим, - сказал губернатор.

На территории этностойбища располагаются школа и детский сад, где занимаются дети оленеводов из ближайших стойбищ и дети, оставшиеся без попечения родителей. Стандартная образовательная программа сочетается со свойственным для коренных жителей тундры ежедневным трудом: выпасом оленей, сбором ягод и грибов, ловлей рыбы и ведением хозяйства в чуме.

Такую образовательную модель для детей тундровиков создала Анна Неркаги. В 2001 году по ее инициативе в Байдарацкой тундре был возведен чум для проведения этнических занятий с детьми оленеводов и охотников. Следующим шагом стало строительство этностойбища в 30 километрах от деревни Лаборовая, на месте пересечения зимних и летних касланий нескольких коренных семей. В настоящее время оно по-прежнему расширяется, обеспечивая полустационарное образование детей без отрыва от уклада и образа жизни коренных народов. Сейчас на территории стойбища проживает больше 40 человек, половина из них - дети.

Фото: правительство ЯНАО

На «Земле надежды» губернатор посетил храм архангела Михаила. В поездке приняли участие председатель Законодательного Собрания округ Сергей Ямкин, заместитель губернатора Александр Мажаров, глава Приуральского района Иван Сакал и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав Зубарев.