Тюменские энергетики поддержали 30 добровольческих проектов в 2022 году

Автор фото Вячеслав Шаркунов, предоставлено пресс-службой АО «Россети Тюмень»

В 2022 году компания «Россети Тюмень» активно проявила себя в добровольческой деятельности. За прошедшие 12 месяцев она приняла участие в 17 всероссийских и региональных проектах, самостоятельно реализовала 13 благотворительных акций, а более тысячи ее работников выступили в качестве волонтеров. Как итог - помощь получили тысячи жителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, ДНР и ЛНР.

Наиболее массовая добровольческая инициатива специалистов - донорская акция «Одной крови», объединившая 270 человек из 11 городов России. Энергетики сдали более 60 литров крови для медицинских организаций Тюменского макрорегиона - этого достаточно для оказания помощи 80 пациентам. Проект был высоко оценен экспертами на региональном этапе Международной премии #МыВместе и одержал победу в номинации «Ответственный бизнес».

Крупнейшим всероссийским мероприятием, в котором участвовали работники компании, стал эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» - энергетики собрали более 70 килограммов пластика. Вырученные средства пошли на покупку дорогостоящей реабилитационной техники для двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для поддержки школьников из ДНР энергетики организовали накануне начала учебного года акцию «Добрые знания». Инициатива позволила собрать свыше 1,5 тысяч детских книг и более 10 тысяч канцелярских принадлежностей. Для ребят, которые впервые сядут за парты, сотрудники сетевой компании отправили рюкзаки и наборы первоклассников. А в рамках акции «Собери ребенка в школу» удалось сформировать 150 комплектов для нуждающихся детей из крупнейших городов ХМАО-Югры.

Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.