Житель Лабытнанги перевел мошенникам почти полмиллиона, думая, что спасает деньги от преступников Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился 53-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что аферисты хотят обчистить его счет и перевел деньги реальным преступникам.

- Установлено, что 11 января заявителю поступил звонок от якобы работника службы безопасности банка. В ходе разговора звонивший сообщил, что со счета горожанина пытаются похитить деньги, поэтому ему необходимо поставить «защиту от мошенников». Не заподозрив обмана, северянин перевел со своего счета на реквизиты злоумышленникам 482 тысячи рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что житель Губкинского перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей, думая, что разговаривает с полицейским.