Житель Губкинского перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей, думая, что разговаривает с полицейским Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что преступники пытаются украсть деньги с его карты и лично первел их уже настоящим аферистам.

- Установлено, что заявителю позвонила некая женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Далее она пояснила, что со счета заявителя пытаются украсть деньги, в связи с чем будет лучше, если он перечислит их на якобы безопасные счета банка-партнера, - уточнили в ведомстве.

Не заподозрив обмана, северянин выполнил рекомендацию и перевел преступникам 1 миллион 343 тысячи рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.