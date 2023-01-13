В Губкинском на месте заросшего пустыре обустроят новый сквер

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском появится новый сквер. Как сообщили в городской администрации, его обустроят на месте пустыря в 9 микрорайоне. Кстати, с просьбой об этом жители обратились к губернатору Дмитрию Артюхову во время «Честного маршрута». В итоге глава региона поддержал инициативу, отметив, что участок надо задействовать с пользой для губкинцев.

- Уже разработан проект планировки. На месте пустыря появится много зеленых насаждений. Отличительной особенностью станут большие эллипсовидные клумбы, по периметру которых поставят деревянные скамейки и урны. По краям сквера и у парковки высадят деревья хвойных парод, - отметили в мэрии.

Кроме того, сквозь сквер будут проходить несколько пешеходных дорожек, которые выложат из стильной тротуарной плитки. Продумали и систему освещения - на территории поставят более 30 современных фонарей.

Напоминаем, что в текущем году в Губкинском планируют благоустроить более десяти скверов, детских игровых и спортивных площадок.