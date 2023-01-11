Глава Губкинского поделился с горожанами планами по благоустройству на 2023 год

Фото: Андрей Гаранин, соцсети
Глава Губкинского Андрей Гаранин поделился с горожанами планами по благоустройству на 2023 год.
- В 2023 году планируем выполнить большой объем работ по благоустройству. Город украсят новые современные скверы, детские игровые и спортивные площадки. Мы делаем все, чтобы людям было комфортно и удобно жить в любимом Губкинском, - произнес он.
И так, масштабные изменения произойдут в следующих местах:
- сквер в 9-м микрорайоне (в районе д. 38, 39);
- спортивно-игровая площадка в 1-м микрорайоне (в районе д. 17, 19, 21, 22);
- детская игровая площадка в 9-м микрорайоне (в районе д. 42, 43, 44);
- детская игровая и спортивная площадки по ул. Труда (в районе д. 1, 2, 6, 2а, 4а, 4б);
- детская игровая и спортивная площадки по ул. Векшина (в районе д. 11, 13);
- детская игровая площадка по ул. Школьная (в районе д. 51);
- сквер по ул. Молодежная (в районе д. 12а);
- сквер по ул. Победы (в районе ДК «Газовик»).
Также Андрей Гаранин отметил, что не останутся без внимания и новые микрорайоны - 17-й и 18-й. Там благоустроят придомовую территорию, сделают детские и спортивные площадки, фотозоны и площадки для отдыха.