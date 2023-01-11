Глава Губкинского поделился с горожанами планами по благоустройству на 2023 год

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин поделился с горожанами планами по благоустройству на 2023 год.

- В 2023 году планируем выполнить большой объем работ по благоустройству. Город украсят новые современные скверы, детские игровые и спортивные площадки. Мы делаем все, чтобы людям было комфортно и удобно жить в любимом Губкинском, - произнес он.

И так, масштабные изменения произойдут в следующих местах:

- сквер в 9-м микрорайоне (в районе д. 38, 39);

- спортивно-игровая площадка в 1-м микрорайоне (в районе д. 17, 19, 21, 22);

- детская игровая площадка в 9-м микрорайоне (в районе д. 42, 43, 44);

- детская игровая и спортивная площадки по ул. Труда (в районе д. 1, 2, 6, 2а, 4а, 4б);

- детская игровая и спортивная площадки по ул. Векшина (в районе д. 11, 13);

- детская игровая площадка по ул. Школьная (в районе д. 51);

- сквер по ул. Молодежная (в районе д. 12а);

- сквер по ул. Победы (в районе ДК «Газовик»).

Также Андрей Гаранин отметил, что не останутся без внимания и новые микрорайоны - 17-й и 18-й. Там благоустроят придомовую территорию, сделают детские и спортивные площадки, фотозоны и площадки для отдыха.