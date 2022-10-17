Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Лабытнанги могут пройти курс по начальной военной подготовке. Как сообщила глава города Марина Трескова, с инициативой об этом к ней обратились местные активисты.

- Если в обществе есть такой запрос, то мы его, безусловно, поддерживаем. Курсы уже начались - это две недели теоретических и практических занятий от специалистов военного дела, ветеранов боевых действий, - отметила градоначальница.

Здесь обучают навыкам владения оружием, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию на местности и взаимодействию в боевой группе.

Сейчас основы военного дела изучают десять человек, в том числе и женщины. Уже есть желающие записаться на второй поток.

Кстати, курсы добровольные и абсолютно бесплатные.