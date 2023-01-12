В Ноябрьске зоозащитники просят горожан помочь животным старыми одеялами и мисками для еды Фото: Вера Зенина

Волонтеры ноябрьского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» обратились к горожанам с просьбой о помощи. Дело в том, что учреждение очень нуждается в материале, из которого можно сшить лежанки для подопечных.

- Друзья! Нам очень нужны старенькие одеяла, пледы и полотенца в большом количестве - для ухода за нашими подопечными. Очень будем признательны, если вдруг надумаете перебрать шкафчики и подарить нам уже ненужное, - сказали зоозащитники.

А еще фонд сильно нуждается в ошейниках и мисочках для собачек. Сейчас животных практически не из чего кормить и на на чем выгуливать.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске спасли одинокую утку со сломанным крылом, замерзающую на водоеме. Из-за повреждения она не смогла улететь со своей стаей в теплые края.