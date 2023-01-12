Энергетики возведут километровый переход ЛЭП через протоку Оби в Югре

Автор фото Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети - Тюмень

Компания «Россети Тюмень» выполнит на территории Югры реконструкцию перехода воздушных линий 110 кВ «Кирьяновская – Ореховская» и «Кирьяновская – ПП Восточный-2» через судоходную протоку Мулка. Стоимость инвестиционного проекта составит более 150 миллионов рублей.

Данные ЛЭП участвуют в электроснабжении Орехово-Ермаковского нефтяного месторождения и трех труднодоступных поселков - Покура, Былино и Вампугола. Там проживают коренные малочисленные народы Севера. Добраться до этих населенных пунктов по земле можно только в зимний период, а летом - на вертолете или по воде.

В ходе ежегодного мониторинга объектов были выявлены подмывы и разрушения подводной части правого берега протоки. Чтобы избежать подтопления фундаментов опор и обрушения ЛЭП, специалисты установят четыре новых опоры на расстоянии от 180 до 260 метров от русла реки. Высота конструкций составит 74 метра, а общая протяженность пролета над рекой – более 1,3 километра. Кроме того, спецпереход оснастят современным грозозащитным оборудованием и автономной системой светоограждения. На линиях установят более 650 изоляторов и 76 птицезащитных устройств.

Работы начнутся уже этой зимой, поскольку проехать по земле и воде здесь можно только после их полного промерзания. К работам электросетевое предприятие планирует привлечь грузовую и вездеходную технику, автокраны и буровые установки.

Отметим, что компания ведет непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона.