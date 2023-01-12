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Несмотря на экстремальный мороз, в Ноябрьске загорелся мусорный полигон. Первое сообщение об этом появился в городских соцсетях поздним вечером.

«11 января в 22:45 на открытой территории полигона ТБО произошло горение мусора, площадь пожара составила 50 метров квадратных. О ликвидация горения было объявлено в 23:20. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

А затем информацию о ЧП подтвердили в МУП «Ноябрьскспецавтотранс» - организации, ответственной за вывоз мусора.

- Мы подтверждаем факт самовозгорания, произошедший 11 января на площади 50 квадратных метров. В 23:07 о случившемся было сообщено в ЕДДС, а в 00:03 пожар был ликвидирован, - прокомментировали в компании.

Сейчас на полигоне проводятся профилактические работы, он работает в штатном режиме.

Напоминаем, что ранее ноябрьская свалка горела в августе 2022 года. Тогда площадь пожара составила тысячу квадратных метров.