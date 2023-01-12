Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале повышена грузоподъемность. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- 11 января с 17:00 открывается движение для транспортных средств повышенной проходимости массой до 10 тонн по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, - говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что повысилась грузоподъемность ледовой переправе Салехард - Лабытнанги. Теперь по ней могут проехать машины весом до 30 тонн.