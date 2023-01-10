Грузоподъемность ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысилась до 30 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги вновь повысили грузоподъемность. Теперь она составляет 30 тонн, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 12:00 на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повышается грузоподъемность. Движение станет доступным для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.