Житель Муравленко отдал мошеннику 70 тысяч рублей, думая, что покупает игровую валюту Фото: Вера Зенина

Полицейские Муравленко раскрыли интернет-мошенничество. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил, что лишился 70 тысяч рублей, решив купить игровую валюту.

- Установлено, что заявитель связался в социальной сети с неким лицом, чтобы купить у него игровую валюту. Так как ранее потерпевший уже приобретал у него игровую валюту, то снова согласился с условиями сделки и перевел на указанный злоумышленником банковский счет 70 тысяч рубелей. После получения необходимой суммы собеседник перестал выходить на связь, а сделка так и не состоялась, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленником оказался житель Самары. Сейчас он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, в Муравленко мошенник пытался выманить деньги у парня, представившись его матерью. Преступник взломал страницу женщины в социальной сети.