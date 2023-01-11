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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:55

Житель Муравленко отдал мошеннику 70 тысяч рублей, думая, что покупает игровую валюту

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Житель Муравленко отдал мошеннику 70 тысяч рублей, думая, что покупает игровую валюту

Житель Муравленко отдал мошеннику 70 тысяч рублей, думая, что покупает игровую валюту

Фото: Вера Зенина

Полицейские Муравленко раскрыли интернет-мошенничество. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил, что лишился 70 тысяч рублей, решив купить игровую валюту.

- Установлено, что заявитель связался в социальной сети с неким лицом, чтобы купить у него игровую валюту. Так как ранее потерпевший уже приобретал у него игровую валюту, то снова согласился с условиями сделки и перевел на указанный злоумышленником банковский счет 70 тысяч рубелей. После получения необходимой суммы собеседник перестал выходить на связь, а сделка так и не состоялась, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленником оказался житель Самары. Сейчас он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, в Муравленко мошенник пытался выманить деньги у парня, представившись его матерью. Преступник взломал страницу женщины в социальной сети.