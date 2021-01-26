В Муравленко мошенник пытался выманить деньги у парня, представившись его матерью

В Муравленко мошенник пытался выманить деньги у молодого человека, представившись его матерью Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко поступило заявление от местной жительницы по факту мошенничества.

В ходе проверки было установлено, что у женщины взломали страницу в социальных сетях. Далее преступник решил поживиться за счет сына потерпевшей. Написав ему сообщение якобы от лица матери, злоумышленник попросил занять три тысячи рублей.

Прежде чем совершить перевод, молодой человек связался по телефону с матерью. Тогда и выяснилось, что страница в социальной сети взломана, а сообщения отправлены мошенником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что по такой же схеме мошенник пытался развести еще одну жительницу Муравленко, и ему это удалось. Поверив, что переписывается с подругой, женщина перевела крупную сумму.