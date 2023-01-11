В 2023 году в Лабытнанги введут в эксплуатацию четыре многоквартирных дома

Фото: администрация Лабытнанги

В наступившем году в Лабытнанги продолжится активное строительство домов. Как сообщили в городской администрации, всего в эксплуатацию планируется ввести четыре многоквартирника.

В Лабытнанги: 4-х этажный дом в границах улиц Первомайская - Заполярная - Октябрьская - Новая, а также 5-ти этажный дом по улице Первомайская.

В Харпе в большой степени готовности находятся два дома - по улице Одесская, в них переедут жители авариек. В дальнейшем в этом же месте планируется развернуть новое жилищное строительство.

Напоминаем, что в декабре в Лабытнанги сдали сразу две новостройки, в которые переедут 325 семей. В них имеются лифты, камеры наружного наблюдения и датчики отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую ЕДДС. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки, около подъездов имеются лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья.