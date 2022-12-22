Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги сразу 325 семьям вручили ключи от новых квартир. Как отметили в городской администрации, люди переедут в дома №1 и №3 на улице Ивана Путилина.

- Первые в городе семиэтажные дома пополняют муниципальную копилку комфортного жилья, плюсуем порядка 14 тысяч квадратных метров. Уважаемые новоселы, пусть ваша жизнь в новостройках будет радостной и счастливой, - сказала глава города Марина Трескова на торжественной церемонии.

Фото: администрация Лабытнанги

В домах имеются лифты, камеры наружного наблюдения и датчики отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую ЕДДС. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки, около подъездов имеются лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напоминаем, что до 2025 года в городе планируется построить более 136 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 306 деревянных домов, где проживают 2 884 семьи.