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НовостиОбщество9 января 2023 7:53

Автобус, курсирующий между Ноябрьском и Вынгапуровским, сократил количество рейсов

Это связано с сильными морозами
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Из-за сильных морозов автобус, курсирующий между Ноябрьском и Вынгапуровским, поедет по новому графику. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, 10 января будут выполнены только два оборотных рейса: в 5:45 и 15:00 из Ноябрьска в Вынгапуровский, в 7:45 и 17:00 из Вынгапуровского.

Рейсы из Ноябрьска в 10:00, 12:00 и 18:00, а также из Вынгапуровского в 12:00, 14:00 и 20:00 отменяются.

Напоминаем, что также из-за холодов отменены рейсы вахтового автобуса, следовавшего из Уренгоя в Самбург. О их возобновлении власти сообщат дополнительно.