Медучреждение Харпа стало филиалом Лабытнангской городской больницы

Фото: администрация Лабытнанги

Больница Харпа стала филиалом Лабытнангской ГБ. Об этом жителей поселка предупредили в городской администрации.

«С 1 января 2023 года Харпская участковая больница стала филиалом Лабытнангской городской больницы. Сейчас прорабатывается оптимальный алгоритм оказания жителям медицинской помощи», - написали власти на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что объединить медучреждения решили после того, как Харп присоединили к Лабытнанги и стал частью города. Тогда данную инициативу поддержали и сами жители, и депутаты регионального заксобрания. По мнению последних, это значительно упростит для харповчан получение многих государственных и муниципальных услуг, ввиду удобного транспортного сообщения, в том числе и медицинских.