Поселок Харп вновь стал частью Лабытнанги

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Ямальские парламентарии поддержали инициативу присоединения поселка Харп к Лабытнанги. Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Мы строились и развивались вместе, нас изначально объединяла общая судьба, сегодня роднит будущее. Теперь эта устремленность на преобразования выражена емким слоганом: «Лабытнанги и Харп - вместе по пути!». Вместе мы нацелены на обновление, наша дружба стала еще крепче, - написала градоначальница.

Напоминаем, что до 2004 года поселение уже входило в состав города.

По мнению депутатов, данное решение значительно упростит для харповчан получение многих государственных и муниципальных услуг, ввиду удобного транспортного сообщения. При этом все социальные льготы за жителями поселка сохранятся.