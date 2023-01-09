Главный муфтий Ямала награжден орденом Дружбы

Фото: пресс-служба губернатора

Главный муфтий Ямала Хайдар Хафизов удостоен высокой государственной награды - ордена Дружбы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 30 декабря 2022 года, ознакомиться с ним можно на официальном сайте правовой информации.

«За активную общественную деятельность и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи наградить орденом Дружбы Хафизова Хайдара Тахировича - муфтия, председателя религиозной организации «Региональное духовное направление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе Центрального духовного управления мусульман России», - говорится в тексте.

«Ранее Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что губернатор региона и верховный муфтий России обсудили поддержку мусульманских общин округа. Также Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил Дмитрия Артюхова за открытость ко всему мусульманскому миру.