Губернатор Ямала и верховный муфтий России обсудили поддержку мусульманских общин округа

Фото: Правительство ЯНАО

В честь 20-летия со дня образования на Ямале мусульманской общины, регион посетил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин. Он обсудил с Дмитрием Артюховым вопросы сотрудничества и поддержки мусульманского сообщества.

Глава округа отметил, что Ямал исторически является домом для представителей разных конфессий. В начале 80-х годов на строительство северных городов приезжали специалисты со всей страны, в том числе из мусульманских регионов. И за эти годы в округе сложилась атмосфера дружбы и взаимопонимания среди представителей всех традиционных религий.

- У нас на Ямале большая и многонациональная семья. И все эти годы, несмотря на то, что были непростые периоды и разные вызовы, всегда здесь царили благополучие и мир. Для нас принципиально важно и дальше сохранять и поддерживать его, - сказал Дмитрий Артюхов.

В сою очередь Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора за открытость ко всему мусульманскому миру. Он отметил, что сегодня около 15% ямальцев являются мусульманами. И все они чувствуют поддержку и помощь от округа на самом высоком уровне.

- Некоторые у нас говорят, что Салехард - это арабское слово. «Салех» - праведный, «ард» - земля. Поэтому тут всего предостаточно - льда, морозов, воды, нефти и газа. Но главное - это люди. Благодарю вас за поддержку и внимание», - сказал Верховный муфтий России.