Из-за сильных морозов отменены рейсы вахтового автобуса из Уренгоя в Самбург

Фото: администрация Самбурга

Из-за сильных морозов на Ямале отменили рейсы для вахтовиков из Уренгоя в Самбург и обратно. Поездки на специализированном автобусе должны были состояться 9 и 10 января. Об этом рассказали в администрации Самбурга.

«Уважаемые жители и гости села Самбург! Рейсы вахтового автобуса, запланированные на 9 и 10 января 2023 года по маршруту Уренгой - Самбург - Уренгой отменены из-за погодных условий», - говорится на официальной странице населенного пункта в соцсети «ВКонтакте».

О возобновлении пассажирских рейсов власти пообещали сообщить дополнительно.

Напоминаем, что также холода сказались на движении автобуса, следующего по маршруту Ноябрьск - Вынгапуровский. У транспорта поменялось расписание.