Школьники из Гыды собрали для бойцов спецоперации посылки со сладостями и теплыми вещами

Фото: администрация Тазовского района

Воспитанники Гыданской школы-интерната собрали для ямальских бойцов, участвующих в спецоперации, посылки. В них вошли созданные своими руками теплые вещи, сладкие сюрпризы и другое. Об этом рассказали в администрации Тазовского района.

«У ребят из самой северной школы самые горячие и добрые сердца. Они связали для наших защитников теплые варежки и снуды, приготовили сладкие сюрпризы, нарисовали открытки и написали письма с теплыми словами и пожеланиями», - сообщили представители местной власти на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сначала посылки отправятся в муниципальный штаб «Мы вместе», а оттуда - прямиком к бойцам.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ямальском районе родители бойца спецоперации получили благодарность от губернатора. Дмитрий Артюхов выразил им признательность за достойное воспитание сына.