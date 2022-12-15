В Ямальском районе родители бойца спецоперации получили благодарность от губернатора

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил благодарность от губернатора родителям Владислава Худи - участника спецоперации. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаю встречи с семьями наших парней, которые сейчас с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Вручил родителям Владислава Худи благодарность от губернатора Дмитрия Артюхова за достойное воспитание сына - патриота нашей Родины», - написал он.

Также Андрей Кугаевский отметил, что гордится своим земляком.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что родители мобилизованного ноябрянина отправятся волонтерами на спецоперацию. Это совместное желание супругов.