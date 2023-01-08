Из-за сильных морозов изменилось расписание автобусов «Ноябрьск – Вынгапуровский»

Из-за холодов в Ноябрьске корректируется расписание автобусов Фото: Комсомольская правда

В Ямало-Ненецком автономном округе не первую неделю «буйствуют» морозы. Из-за этого периодами закрывают зимники и меняют расписание общественного транспорта. Так произошло и в этот раз. Как сообщили в компании «Пассажирские перевозки», из-за низкой температуры воздуха и удаленности микрорайона «Вынгапуровский», принято решение о возможных изменениях в расписании движения автобуса №51 «Ноябрьск — Вынгапуровский». Для того, чтобы узнать время отправления автобусов, можно позвонить по телефону 35-46-62.

Напомним, что в Ноябрьске сегодня в течение дня ожидается снег и понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.