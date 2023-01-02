На железнодорожной станции в Ноябрьске произошел пожар

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО

На железнодорожной станции в Ноябрьске 1 января 2023 года произошёл пожар. Площадь возгорания составила 950 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

- В 15:39 01.01.2023 в городе Ноябрьск, на железнодорожной станции Ноябрьская, произошло возгорание железнодорожного депо. В 20:00 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники - говорится в сообщении ведомства.

Огнем повреждена конструкции и имущество внутри железнодорожного депо. Причину пожара и ущерб от него выясняют специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Губкинском локализовали крупный пожар, начавшийся в гаражном боксе на территории промзоны.