Активистка из Тазовского района отправила мобилизованным северную еду, изготовленную собственноручно

Фото: администрация Тазовского района

Активистка из Тазовского района Валерия Гутман решила подержать мобилизованных земляков и отправить им традиционную северную еду, изготовленную собственноручно. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Мы должны поддерживать наших ребят, ведь они за нас - горой! Каждого мы ждем дома, всем желаем здоровья, удачи и успехов, - говорит Валерия.

В посылке - тушенка из оленины, морошка, сушеная рыба, макароны, крупы и сладости.

Напоминаем, что оказать поддержку мобилизованным может каждый. Центр #МыВместе, где принимаются посылки, работает с 09:00 до 18:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что жители Ямальского района отправил более 800 килограммов гуманитарной помощи для мобилизованных земляков.