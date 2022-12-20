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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:05

Ямальский район отправил более 800 килограммов гуманитарной помощи для мобилизованных земляков

Участие в сборе посылок принимали все
Марина Прохорова
Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Из Ямальского района отправили более 800 килограммов гуманитарной помощи для мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, участие в сборе посылок принимали все: волонтеры, общественные центры и обычные семьи.

Так, серебряные волонтеры связали более 30 пар теплых носков, собрали чай из ямальских дикоросов, варенье из морошки, брусники и голубики, а члены центра внешкольной работы связали 30 шапок и снудов.

Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Присоединились к акции и юные ямальцы - воспитанники детских садов и учащиеся школ. Они отправили защитникам гуманитарную помощь, собранную их семьями с большой любовью и благодарностью.

Как правило, в посылки ребята вкладывают письма и рисунки, подготовленные в рамках акции «Письмо солдату». В них юные северяне пишут свои искренние пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой.