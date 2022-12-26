Юные ямальцы с особенностями здоровья получат новогодние подарки от губернатора Фото: Вера Зенина

Более трех тысяч юных ямальцев с особенностями здоровья получат новогодние подарки от губернатора Дмитрия Артюхова. Их ребятам вручат на новогодних елках, дома или в местном органе соцзащиты населения.

В презент входят игрушка-подголовник, сумка-рюкзачок с изображением ямальских мишек, монопод для селфи с треногой и пультом, наборы для рисования и создания 3D фигурок, настольная игра и плакат-раскраска.

- В регионе уделяется особое внимание семьям с детьми-инвалидами. Для них создан ряд мер соцподдержки. Также ямальцы могут обратиться в местную организацию соцобслуживания за услугами психолога, логопеда, инструктора по ЛФК и других специалистов. Развиваем работу микроцентров для проведения реабилитации на территории округа - сегодня они созданы в Новом Уренгое, Лабытнанги и Приуральском районе, - рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

А еще Дмитрий Артюхов велел подготовить подарки детям участников спецоперации.