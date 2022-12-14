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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:48

На Ямале дети участников спецоперации получат подарки к Новому году

Решение об этом принял губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале дети участников спецоперации получат подарки к Новому году. Решение об этом принял губернатор Дмитрий Артюхов.

Внутри - умная колонка «Яндекс.Станция Лайт», сладости и открытка с теплыми пожеланиями. Всего закуплено 1 600 презентов.

Сейчас подарки распределяются по муниципалитетам, а затем начнется их выдача.

Напоминаем, что власти Ямале оказывают всестороннюю помощь семьям участников спецоперации. Для них предусмотрен комплекс из 32 мер поддержки, периодически он дополняется в соответствии с потребностями граждан.

Кроме того, по поручению главы региона в окружном департаменте социальной защиты населения создан специальный отдел, который адресно взаимодействует с каждой семьей.