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Из-за непогоды в аэропорту Ноябрьска задержали сразу несколько рейсов. Информация об этом появилась на онлайн табло время вылета/прилета воздушной гавани.

Так, почти на пять часов задержан вылет в Екатеринбург - до 15:00. В аэропорт Тюмени вылет перенесен на 16:30, вместо 11:20. А рейс в Уфу - на 20:00, изначально время вылета было назначено на 15:20.

Рейсы, вылетевшие в Ноябрьск из других городов, приземлятся в аэропорту по расписанию.

Согласно прогнозам синоптиков, распогодится на территории аэропорта около 14:00. А до этого времени будет идти снег, начавшийся еще минувшей ночью.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что самолет, вылетевший из Ноябрьска в Бугульму, вернулся на аэродром из-за неубранного шасси. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.