Самолет, вылетевший из Ноябрьска в Бугульму, вернулся на аэродром из-за неубранного шасси

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В аэропорту Ноябрьска произошло ЧП, которое, к счастью, завершилось благополучно: у самолета, выполнявшего рейс в Бугульму, не убралась передняя стойка шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Сегодня, 22 ноября, в 10:00 из ноябрьского аэропорта вылетело воздушное судно авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Через две минуты после взлета экипаж доложил о срабатывании сигнализации «не убрана передняя стойка шасси». В 10:31 самолет благополучно приземлился на аэродром вылета, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на борту находились десять пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В связи со случившимся новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

Сейчас пассажиры находятся в здании аэровокзала, где представитель авиакомпании оказывает им все необходимые услуги.