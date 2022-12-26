В Ноябрьске 2-летний малыш отравился таблетками от гипертонии

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В Ноябрьске 2-летний малыш отравился таблетками. Соответствующий вызов поступил на станцию скорой помощи 25 декабря.

- Ребенок выпил три таблетки «Моксонидина». Это гипотензивное лекарственное средство, применяемое для лечения артериальной гипертонии. Ориентировочно, мама вызвала скорую помощь через полчаса после того, как ребенок употребил препарат, - рассказали в Ноябрьской станции скорой помощи.

Прибывшие медики оказали малышу первую помощь и доставили в соматическое отделение городской больницы.

На данный момент ожидается комментарий о состоянии ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске 2-летний малыш напился бензина и попал в реанимацию. Опасное вещество находилось в бутылке, которую, по всей видимости, забыли спрятать родители.