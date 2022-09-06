В Ноябрьске 2-летний малыш напился бензина и попал в реанимацию Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске 2-летний малыш наглотался бензина. Как сообщает «МК Ямал», инцидент произошел сегодняшним утром, 6 сентября. Опасное вещество находилось в бутылке, которую, по всей видимости, забыли спрятать родители.

Первой тревогу подняла мама. Женщина услышала, как ребенок закашлялся и, подойдя к нему, заметила обильное выделение слюны, а затем и злополучную бутылку

- Бригада приехала, отработала - медики оказали малышу помощь, стабилизировали состояние и отвезли в детскую реанимацию Ноябрьской ЦГБ», - рассказали в городской станции скорой медицинской помощи.

Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Кстати, после случившегося главврач станции Виктор Гордиенко опубликовал в своих соцсетях пост, адресованный новоиспеченным родителям, а также бабушкам и дедушкам.

«Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Обращаюсь к вам с убедительной просьбой - пересмотрите дома места и способы хранения химических веществ, медикаментов, способных нанести вред детям! Пожалуйста, спрячьте в недоступные места всевозможные бутылки с электролитом, уксусной эссенцией и прочими жидкостями, несовместимыми с жизнью, чтобы случайно или по ошибке малыш не смог их употребить», - написал он.