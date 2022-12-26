Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги семейной паре, прожившей вместе более 50 лет, вручили денежный сертификат. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- Год семьи в Лабытнанги ознаменован настоящим бумом «золотых юбиляров». На этот раз мы поздравляем с 50-летием совместной жизни семью Мячиных. В благодарность за достойный пример - подарочный сертификат губернатора округа Дмитрия Артюхова. Пусть у наших юбиляров будет как можно больше счастливых дней и поводов для радости, - произнесла градоначальница.

Будущие супруги познакомились на танцах, когда им было по 15 лет. Время проверяло их чувства: после службы в армии и окончания учебы влюбленные скрепили отношения узами брака.

В Лабытнанги Анатолий Николаевич и Татьяна Васильевна прожили более 40 лет, воспитали двоих сыновей, а сейчас заботятся о внуках. Переезжать юбиляры не планируют, ведь, по их мнению, дом там, где семья.

Напоминаем, что ранее сертификаты вручили семьям Китайцевых и Сергеевых.