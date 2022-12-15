Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги вручили денежные сертификаты семейным парам, прожившим вместе более 50 лет. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Под занавес Года семьи в Лабытнанги мы чествуем наших уважаемых супругов-стажистов. Полвека назад во время бракосочетаний они обменялись клятвами любви и верности, и следуют им по сей день, - сказала она.

Так, «изумрудную свадьбу» отметила семья Китайцевых. Николай Александрович и Александра Федоровна прожили в городе Семи лиственниц 55 лет. Здесь родились их дети, внуки и правнуки.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Семья Сергеевых отмечает «золотую свадьбу». Гордость за детей и внуков - вот главный подарок на 50-летний юбилей, признаются Алексей Михайлович и Любовь Федоровна.

- Если суммировать годы совместной жизни семей-юбиляров, то история их союзов перевалит за век! По поручению губернатора Дмитрия Артюхова с восхищением вручаем им подарочные денежные сертификаты равные суммам прожитых лет, - добавила градоначальница.